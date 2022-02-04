Ледяные столбы выросли в Волгограде в пойме Царицы

Вот такие "столбичи" выросли в пойме. Фото предоставил Михаил Соломонов.

В пойме реки Царицы в Волгограде выросли гигантские ледяные столбы, которые волгоградцы окрестили местными «Столбичами». Образовалась наледь высотой выше человеческого роста в месте течи трубы, которая проходит в пойме реки между Ворошиловским районом и микрорайоном Ангарский.

- Труба подтекает. Обращались в «Концессии водоснабжения», нам сказали, когда будут плановые работы по обслуживанию, тогда и устранят. Сейчас там вода так и льется, - рассказал «КП-Волгоград» общественник Михаил Соломонов, который обнаружил «чудо природы».

Фото огромных ледяных столбов было сделано пару дней назад. Тогда волгоградские «Столбичи» достигали 2,5 – 3 метра в высоту. С тех пор они немного подтаяли, но и сейчас выглядят впечатляюще.