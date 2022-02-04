В Волгограде отправили в СИЗО мошенниц, обманувших людей на 100 миллионов

Валентине Богдановой изменили меру пресечения. Фото: пресс-служба судов ВО

Волгоградский областной суд 4 февраля рассмотрел апелляции на постановление Центрального райсуда об избрании меры пресечения организаторам финансовой пирамиды, которых подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей. Подозреваемых Валентину Богданову и Елену Кубачеву после домашнего ареста отправили в СИЗО до 18 марта 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее 20 января Центральный районный суд постановил, что обе женщины до 18 марта будут находиться под домашним арестом. Но с такой мерой пресечения не согласились прокурор и одна из потерпевших. В итоге суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

Напомним, волгоградок подозревают создании финансовой пирамиды. Они смогли обдурить сотни человек, убедив их инвестировать в свое дело даже взятые в кредит деньги. Предприимчивые волгоградки тратили их на элитную недвижимость, премиальные иномарки, шубы, пластику лица и прочее. Их задержали при попытке улететь из Волгограда в теплые края. Еще двух их сообщниц задержали после.