В Волгограде «Концессии» оштрафовали за недостаточно горячую воду

Из "горячего" крана в домах у волгоградцев текла прохладная вода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде компанию ООО «Концессии теплоснабжения» оштрафовали за холодную воду из «горячего» крана. Поводом послужили проверки, которые по жалобам жильцов прошли в домах на улицах Симонова, 32 и Бурейской, 1а, сообщили в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области.

- Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C, - поясняют в ГЖИ.

Однако во время проверки в мае 2021 года на Симонова, 32 температура горячей воды на вводе в дом составила +54,3°С, а в точке водоразбора в санузле квартиры всего +37,1°С. Еще холодней и дальше от норматива оказалась горячая вода в доме на Бурейской, 1а: на вводе - 49,2°С, в точке водоразбора - 31,6°С. За это поставщика коммунального ресурса оштрафовали по статье 7.23 КоАП РФ за «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Правда, наказание в этом случае для должностных лиц - от 500 до тысячи рублей, для юридических - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.