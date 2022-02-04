В Волгоградской области выросла стоимость дизельного топлива

Дизельное топливо подорожало на неделю на 23 копейки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области постоянно скачут цены на топливо. Очередная неделя принесла новый рост стоимости. По состоянию на 28 января больше всего подорожал дизель – на 0,43%, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата. Теперь за литр топлива в среднем придется платить 53 рубля 30 копеек, неделей ранее от стоил на 23 копейке дешевле. На 0,02% произошло подорожание АИ-92 и АИ-95. У бензина АИ-98 стоимость за неделю не поменялась.

Произошли изменения цен и на прилавках продуктовых магазинов. На 2,65% за неделю подорожали огурцы, килограмм в среднем стоит 154,78 рубля. Капуста выросла в цене на 3,87% - стоимость за килограмм составляет 55,82 рубля. На 1,04% подорожали молочные смеси для детского питания, на 1,53% - пастеризованное молоко, на 1,17% - колбаса.

Подешевели на 4,31% яблоки, на 1,45% - свекла, на 1,22% - репчатый лук, на 1,62% - пшеничная мука. Стали выгоднее на 2,05% яйца куриные.