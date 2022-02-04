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Общество4 февраля 2022 9:56

В Волгоградской области выросла стоимость дизельного топлива

Рост за неделю составил четверть рубля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дизельное топливо подорожало на неделю на 23 копейки

Дизельное топливо подорожало на неделю на 23 копейки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области постоянно скачут цены на топливо. Очередная неделя принесла новый рост стоимости. По состоянию на 28 января больше всего подорожал дизель – на 0,43%, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата. Теперь за литр топлива в среднем придется платить 53 рубля 30 копеек, неделей ранее от стоил на 23 копейке дешевле. На 0,02% произошло подорожание АИ-92 и АИ-95. У бензина АИ-98 стоимость за неделю не поменялась.

Произошли изменения цен и на прилавках продуктовых магазинов. На 2,65% за неделю подорожали огурцы, килограмм в среднем стоит 154,78 рубля. Капуста выросла в цене на 3,87% - стоимость за килограмм составляет 55,82 рубля. На 1,04% подорожали молочные смеси для детского питания, на 1,53% - пастеризованное молоко, на 1,17% - колбаса.

Подешевели на 4,31% яблоки, на 1,45% - свекла, на 1,22% - репчатый лук, на 1,62% - пшеничная мука. Стали выгоднее на 2,05% яйца куриные.