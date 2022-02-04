В январе в волгоградском перинатальном центре выходили малыша весом 740 граммов

Фото: Администрация Волгоградской области

За первый месяц 2022 года в Волгоградском областном перинатальном центре №2 появились на свет 394 малыша. В январе родились 224 мальчика и 170 девочек. 59 из них стали преждевременно рожденными, четверо появились на свет с весом менее одного килограмма. Самый маленький малыш весил 740 граммов, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском областном перинатальном центре №2. Еще трое «торопыжек» родились с весом от 1 до 1,5 килограмма.

А самый крупный ребенок в январе появился на свет с весом 5 520 граммов. Также за месяц родились 10 двоен, 11 крох - после ЭКО-беременности.

- Первого ребенка в январе родили 162 мамы, второго — 118 мам, а за третьим и больше пришли 106 мам, - отметили в перинатальном центре.