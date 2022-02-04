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Происшествия4 февраля 2022 8:08

На трассе под Волгоградом в лобовом столкновении машин погиб мужчина

Травмы получила 19-летняя девушка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В аварии погиб мужчина и пострадала молодая девушка

В аварии погиб мужчина и пострадала молодая девушка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 3 февраля трагедия произошла на трассе в Быковском районе. На 651-м километре магистрали «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В обратном направлении ехал «Volkswagen Polo» под управлением 40-летней женщины, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Машинам не удалось избежать лобового столкновения.

В результате происшествия на месте аварии погиб водитель отечественной легковушки. Травмы получила 19-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали в медучреждение.

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