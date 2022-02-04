В Волгограде подросток хотел подставить знакомого и заминировал от его имени здания школ

Подросток хотел подставить знакомого и заминировал от его имени школы и здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2022 года волгоградские школы в течение нескольких дней получили сообщения о минировании. Они оказывались ложными после проверок экстренных служб. А теперь был задержан телефонный террорист, им оказался 16-летний подросток. На него завели уголовное дело, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. При этом школьник решил распространить ложные сообщения о готовящихся взрывах от лица своего знакомого, с которым не заладились отношения.

- Подозреваемый, используя сеть «Интернет» в одном из мессенджеров связался с неизвестным, который сообщил о готовности разместить заведомо ложные сведения об актах терроризма за денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч рублей. После перевода неизвестному лицу денежных средств, подозреваемый сообщил ему контактные данные своего знакомого с указанием номера его мобильного телефона и ссылок на социальные сети, - отметили в следкоме.

С 15 по 19 января неизвестный по согласованию с 16-летним подростком распространял сообщения в школы и другие государственные учреждения через электронную почту. Но обмануть правоохранителей и подставить своего знакомого школьнику не удалось. Подозреваемого задержали, оперативное сопровождение оказывали региональное УФСБ и областной Главк МВД. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе соучастников.

Напомним, в январе гимназия №1 в Волгограде получила 4 сообщения о возможном взрыве. Также волна ложных минирований прокатилась по сотне волгоградских школ.