Лужи замерзнут, пойдет снег: на выходных волгоградцам обещают мороз

Лужи, которые образовались на нечищенных тротуарах, скоро замерзнут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские коммунальщики оказались неспособными расчистить город после январских снегопадов, поэтому в каждом втором дворе Волгограда и области людям приходится идти вброд по лужам. В выходные небесная канцелярия спасет волгоградцев от этих мучений и мокрой обуви: по прогнозам Волгоградского ЦГМС, 5 и 6 февраля в Волгограде будет минусовая температура. А в воскресенье ночью и вовсе похолодает до -16 в отдельных районах.

До вчера пятницы волгоградцам еще придется потерпеть слякоть, дождь и туман, а в ночь на субботу температура воздуха опустится до -3..-5 градусов. В субботу днем будет -2…-4, в воскресенье -4…-6. В ночь на понедельник в Волгограде подморозит до -10, на севере области температура будет еще на 6 градусов ниже. В выходные синоптики также прогнозируют небольшой снег.

Огромные лужи, через которые не могут перебраться волгоградцы, заметили не только сами жители, но уже и вся страна благодаря блогеру Варламову, который выложил фотографии прогулки по городу-герою в свою блог с миллионной аудиторией. Волгоградцы пишут, в их дворе точно такая же луже. Молодые мамы рассказывают, что накачали мышцы лучше, чем на фитнесе, перенося через эти реки своих детей, которые там могут просто утонуть.