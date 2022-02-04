В Волгограде достраивают склад огромного логистического комплекса

Всего предстоит построить 20 объектов логистического центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде кипит стройка рядом с Третьей продольной в поселке Солнечный Краснооктябрьского района. Там возводят новый логистический центр, сейчас подходит к концу строительство складского помещения площадью 18 тысяч квадратных метров. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- Это первый объект нового логистического комплекса, который возводится в Волгограде в рамках инвестсоглашения. Создание крупного логистического комплекса осуществляется в рамках соглашения, заключенного между муниципалитетом и инвестором на срок до 2039 года, - отметили в мэрии.

Всего на территории построят 20 основных и вспомогательных объектов. Общая площадь составит порядка 100 тысяч квадратных метров. В логистическом центре будет выполняться погрузка и разгрузка различных товаров, а также приемка и отгрузка продукции без долговременного хранения. Отмечается, что после полноценного открытия логистического комплекса появится более трех тысяч новых рабочих мест. Увеличится скорость товародвижения и сократятся логистические издержки.