В Волгограде из-за тумана задерживаются авиарейсы

Фото: Международный аэропорт Волгограда

Густой туман, который лег в Волгограде утром 4 февраля, стал причиной задержки нескольких авиарейсов. Пока не могут прилететь в аэропорт «Гумрак» самолеты из Сочи, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. Поэтому переносится и время отправления по обратным маршрутам из волгоградской воздушной гавани. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе международного аэропорта Волгограда.

- По причине ограниченной видимости в районе аэродрома аэропорта Волгограда (горизонтальная видимость составляет на данный момент 200 метров, вертикальная - 60 метров) задержаны несколько рейсов: рейс авиакомпании «Ютэйр» из Сочи, авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. Соответственно задерживаются и вылеты этих воздушных судов по маршрутам из аэропорта Волгограда, - отметили в воздушной гавани.

Борт из Сочи должен был прилететь в 8.40, теперь его ждут в 10.40. В 10.20 ожидается рейс из Минеральных Вод, который первоначально должен был приземлиться в 9.05. Самолет из Ростова по расписанию должен прилететь в 9.45. На момент 9.30 он еще не вылетел с берегов Дона.