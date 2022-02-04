В Волгоградской области проводят проверку после гибели пациента с коронавирусом в автомобиле скорой помощи

По приказу все автомобили скорой помощи оборудованы кислородом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В автомобиле скорой помощи, который вез пациента в Урюпинскую ЦРБ, не было проблем с кислородом, утверждают в комитете здравоохранения Волгоградской области. Проверку больницы, к которой прикреплена машина «неотложки», возбудили после того, как по дороге в стационар в карете скорой скончался пациент, зараженный коронавирусом. Родственники погибшего мужчины обвинили врачей в том, что на вызов приехала недоукомплектованная кислородом машина, что и стало причиной смерти пациента. Чиновники, курирующие здравоохранение в регионе, это опровергают.

- Как только машина вернулась, комиссией был сразу же проведён осмотр автомобиля на исправность дыхательного оборудования. Машина скорой помощи укомплектована всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом и мешком амбу, имеются соответствующие журналы проверки оборудования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве. В комитете уверяют, что запаса кислорода в машине хватает на три часа, а путь в больницу от дома погибшего занимает не больше часа.

Врачи так же рассказали, что скорую к пациенту вызвали, когда он уже был в крайне тяжелом состоянии. Накануне родственники и пациент сами не захотели ехать в больницу, подписав письменный отказ. Хотя показания к госпитализации у 59-летнего мужчины были – накануне он перенес операцию из-за онкозаболевания в последней стадии.