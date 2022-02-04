В Волгограде из-за убытков закрывается ветеринарная клиника

Фото: Ветеринарная клиника "Аверия"

В Волгограде руководство ветеринарной клиники «Аверия» объявило о закрытии. Причиной стал низкий уровень доходов. Ветклиника продает имеющееся оборудование и программное обеспечение. Питомцев волгоградцев перестанут принимать уже в феврале.

- Мы тратим больше, чем зарабатываем. Последний рабочий день обеих клиник 13 февраля, магазинов — 25 февраля, - отметили в клиники «Аверия».

3 февраля уже перестал работать стационар для приема животных по экстренным причинам. Филиалы клиники до закрытия перешли на график с 9.00 до 20.00. Лаборатория будет осуществлять деятельность до 12 числа. В «Аверии» надеются, что волгоградцы, которые наблюдались со своими питомцами, найдут специалистов в других клиниках города.