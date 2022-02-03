На карантин по ОРВИ и COVID-19 ушли 96 школ и 2 детсада Волгограда и области

Среди заболевших много детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде и области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, болеет много детей. Из-за этого на 3 февраля полностью закрыты на карантин 96 школ и два детских сада региона, также на дистанционное обучение перевели отдельные классы и группы в 278 школах и 18 колледжах. При этом 13 ранее закрытых на карантин школ приступили к занятиям с сегодняшнего дня, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- На сегодняшний день на карантине по COVID-19 находятся 11 школ и отдельные классы в 176 учреждениях, по ОРВИ – 85 школ полностью и отдельные классы в 102 школах, - рассказали «КП-Волгоград» в облкомобразования.

Также ввели карантин и распустили по домам дошколят из отдельных групп в 139 детских садах Волгограда и области. Напомним, для принятия решения о карантине по коронавирусу достаточно одного заболевшего ребенка в коллективе. Если речь идет об ОРВИ, то минимальный порог – 20% заболевших детей в коллективе.