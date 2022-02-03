В Волгограде судят банду сутенеров за бордели в банях и квартире

Мужчинам грозят сроки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноармейский райсуд Волгограда поступило уголовное дело в отношении шестерых мужчин, устроивших бордели в двух банях и квартире. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, следователи завершили расследование уголовного дела, в рамках которого опросили порядка 30 свидетелей, собрали доказательства вины сутенеров. Преступное сообщество организовал 49-летний житель Светлоярского района в 2020 году.

- В состав вошли 6 волгоградцев в возрасте от 40 до 66 лет, каждый из которых выполнял определенные функции: подбор проституток, обеспечение их охраны и безопасности, доставка к клиентам, получение от последних денежных средств за оказанные услуги, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Бордели работали около года. В июле 2021 года их прикрыли. Мужчинам грозят сроки по двум уголовным статьям – организацию и пособничество в организации занятия проституцией. Вину признали пятеро, шестой отрицает причастность к преступлению.