Отключат электричество 4 февраля в трех районах Волгограда

Электричество отключат на несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 4 февраля, в Волгограде энергетики продолжат плановые работы на электросетях. Из-за этого жители двух десятка улиц в трех районах города окажутся в числе коммунальных страдальцев, у которых не будет электричества и возможности работать и учиться на удаленке. В списке адресов на отключение света 4 февраля 2022 в Волгограде указаны улицы Советского, Дзержинского и Краснооктябрьского районов, сообщили в компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда 4 февраля 2022 снова планируют обесточить дома на улице Новодвинской - №38, 46-54. Электричества не будет всего три часа – с 15.00 до 18.00. В поселке Горная Поляна Советского района в этот день не будет света на улицах Маргариты Агашиной и Окунева. Отключат электричество с 5 часов утра до 11.00.

Самые масштабные отключения света в пятницу запланированы в Краснооктябрьском районе. Среди коммунальных страдальцев на этот раз с 9 до 12 часов будут жители домов по адресам: улица Долинная, 17-71, 31а, 33а, 16-68; Магаданская, дома №1-17, 2-18, 37-51, 38-60, Павелецкая, 1, 2, Тираспольская, №1-53, 30, 32, 34-37, 49а, Тюленина, 1, 2; Шепетовская, 35, Шевцовой, 1, 2. И весь день с 9.00 до 17.00 не будет света на улицах: Героическая, Земнухова, 2, Камчатская, 1, 2; Коммунаров, 37, Кузбасская, Магаданская, дома №37-51, 38-60, Сормовская, №39, 42-50, Старобельская, №29-37, 30-40, Тираспольская, №17-53, 34-37, 49а, Хользунова, №126-168, 128-144, 126/а, 128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 136/1, 138/1, 140/1, 142/1, 107, 111, 117, 131б, Шепетовская, 39, Хибинская, 2, а также в переулке Хибинский, №3-11, 2-12, 14, 16, 1а.