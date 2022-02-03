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Общество3 февраля 2022 14:13

В Волгоградской области дорожники вытащили из снежного плена 3 фуры

Большегрузы не могли выехать со стоянки АЗС на трассу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В Новониколаевском районе Волгоградской области 3 февраля в снежном плену оказались 3 фуры. На 683-м километре трассы Р-22 «Каспий» они не смогли выехать со стоянки АЗС, забуксовав в мокром снегу. Водители обратились в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Дорожники смогли вытащить большегрузы при помощи спецтехники, рассказали «КП-Волгоград» в Упдор Москва – Волгоград.

Подрядная организация посыпала территорию реагентами, после чего фуры были по очереди отбуксированы на трассу. Водители смогли продолжить свой путь.

Автомобилистов просят соблюдать требования безопасности на трассах зимой. В случае внештатных ситуациях на федеральных магистралях водители могут обратиться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу. Телефон в Волгоградской области 8 (8442) 50-31-22.

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