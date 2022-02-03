В Волгограде чиновники представились больными, чтобы проверить работу «Службы 112»

Губернатор попросил Евгения Харичкина проверить, легко ли дозвониться на прямую линию. Фото: телеграмм-канал Region_34

В четверг, 3 февраля волгоградский губернатор Андрей Бочаров вместе с чиновниками областной администрации посетил здание колл-центра, где тысячи сотрудников 24 часа в сутки принимают звонки от жителей Волгоградской области, заболевших коронавирусом. С помощью службы 112 можно получить консультацию по работе поликлиники, тестированию на COVID-19 и многим другим вопросам. А также вызвать врача на дом. Проверить работу службы чиновники решили лично. Обычно за смену каждый оператор консультирует около 60 человек. 61-м стал Евгений Харичкин. По просьбе Андрея Бочарова вице-губернатор позвонил на номер 112 и представился больным.

В разговоре Евгений Харичкин заявил оператору, что у него температура 37,2 и недомогание. Спросил, как действовать в такой ситуации, попросил прислать ему врача. Чиновники убедились, что горячая линия работает, на нее легко дозвониться и получить помощь. Каждые сутки операторы принимают по 5 тысяч звонков.

Волгоградцы надеются, что следующим шагом Андрея Бочарова и его заместителей будет поход в поликлинику и проверка работы амбулаторного звена, где также целыми днями дожидаются своей очереди к терапевту сотни людей из-за взрывного роста заболеваемости омикроном.