Александр Бастрыкин попросил доклад о поиске пропавшей девочки в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 3 недели длятся поиски 15-летней Айлиты Ли, которая пропала в селе Чухонастовка Камышинского района 13 января. Из-за длительного отсутствия девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Материалы были направлены для более эффективного расследования в Главное следственное управление СК России. 3 февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе поисковых и следственных действий, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СК РФ.

Напомним, девочка ушла из дома утром 13 января в школу. Но на уроках ее не было. Поиски ведутся 3 недели, за это время удалось найти только портфель школьницы с дневником, в котором были тревожные записи. Следователи, полицейские, спасатели, водолазы, волонтеры, жители Камышинского района проверили большую территорию, в том числе водоемы, пещеры и меловые горы. Все это было безрезультатно. В конце января был свернут штаб волонтеров, которые приехали в Волгоградскую область из разных регионов. Поиски продолжаются. Тех, кто может знать местонахождение Айлиты, просят позвонить по телефонам 02, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части регионального Главка МВД (8442) 30-43-45.

Накануне, 2 февраля, исчезновению 15-летней девочки из села Чухонастовка Волгоградской области была посвящена программа Андрея Малахова «Прямой эфир».