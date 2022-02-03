Волгоградцу, убившему любимую за отказ уходить с кладбища, ужесточили наказание

В четверг, 3 февраля, Волгоградский облсуд ужесточил наказание для 60-летнего Юрия Иванова, который в июле прошлого года до смерти избил 61-летнюю сожительницу прямо на кладбище. Конфликт произошел из-за того, что женщина не хотела уходить с могилы близких и рыдала. Агрессор набросился на несчастную и нанес десятки ударов кулаками и палкой. А после бросил умирать. Волгоградка скончалась в больнице от полученных травм. Тирану дали 6,5 лет колонии строгого режима, но прокуратура настаивала на увеличении срока.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона, изменив приговор в отношении Иванова в части назначения ему наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.