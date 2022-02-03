Волгоградцу грозит тюрьма за торговлю кроссовками под видом бренда

Прокуратура Волгограда направила уголовное дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении волгоградского предпринимателя, торговавшего на рынке кроссовками кустарного производства под видом популярного бренда. Таким образом бизнесмен нанес правообладателю ущерб в 1 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, незаконный товар обнаружили на вещевом рынке в Дзержинском районе.

Уголовное дело расследовали сотрудники ОП №3 УМВД России по Волгограду. Сейчас его направили в районный суд. Мужчине грозит наказание вплоть до 2 лет тюрьмы.