Фрагмент лепнины отвалился с дома в центре Волгограда

В Волгограде с карниза дома отвалился кусок лепнины. Фото: АВО

В центре Волгограда накануне с фасада дома на улице Ленина, 11, известного также как Дом работников искусств, обрушился вниз 10-килограммовый фрагмент лепнины. К счастью, на тротуаре внизу в это время не было пешеходов. О происшествии сообщил в соцсетях общественник Сергей Островский.

- Фрагмент весом с виду не менее 10 кг, выполненный кронштейном, упал с венчающего карниза дома, - поделился Сергей Островский. - Я хожу по этой улице каждый день по несколько раз. Мои дети растут здесь. Почему одна из старейших, чудом сохранившихся улиц в городе несет высокий риск потери здоровья и гибели для неопределенного круга лиц?

В администрации Волгограда пояснили, что обрушившийся фрагмент лепнины не нес на себе конструктивной нагрузки и не влияет на устойчивость здания. Место падения солидного куска бетона специалисты «УК ЦентрВолга» уже огородили сигнальной лентой и сейчас завершают уборку. Ситуация на контроле администрации Центрального района.

- По информации УК в ближайшее время специалисты проведут обследование состояния всех элементов фасада и при необходимости выполнят восстановительные работы в рамках текущего ремонта, - прокомментировали в мэрии.

Состояние этого и многих других домов в старом центре, которые являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, оставляет желать лучшего. Чиновники отмечают, что если волгоградцев не устраивает, как работает их УК, на нее можно пожаловаться в муниципальную жилищную инспекцию, которая проведет проверку. Отправить обращение можно через ГИС ЖКХ.