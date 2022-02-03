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Происшествия3 февраля 2022 10:30

Волгоградца убило током, когда он дотронулся до плиты на кухне

Следком возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Следком возбудил уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце декабря 2021 года в одной из квартир по проспекту Ленина в Волжском произошла ужасная трагедия: 35-летнего мужчину убило током, когда он дотронулся до металлической части обычной варочной плиты на кухне.

- Мужчина стал менять местами вилки от бытовой техники в розетках. При этом он случайно прикоснулся к металлическому корпусу варочной панели, после чего мужчину поразило током. От полученной электротравмы он скончался на месте происшествия, - сообщили в следкоме.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть человека». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного СУ СКР, незадолго до своей гибели мужчина нанял подрядную организацию для ремонта в квартире. В частности, делали новую электрику.

Сотрудники СУ СКР выяснили, что рабочие допустили нарушения, в итоге электричество передавалось на металлический корпус бытовой техники.

Расследование продолжается.

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