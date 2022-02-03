Волгоградцам рассказали, кто должен убирать сосульки и наледь

Так еще недавно выглядели многие дома в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После обильных снегопадов и оттепели дома в Волгограде обросли гигантскими сосульками, а дорожки во дворах превратились в каток. В инспекции госжилнадзора по Волгоградской области рассказали, кто должен убирать сосульки и наледь, и куда жаловаться, если коммунальщики бездействуют.

- Согласно положениям ЖК РФ благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья граждан в отношении общедомового имущества обязаны обеспечивать организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, - подчеркивают в госжилнадзоре.

Так что в любом случае согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, сбивать сосульки и наледь с кровли, балконов и козырьков должны сотрудники УК или ТСЖ. Причем делать это коммунальщики обязаны по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Это положение также закреплено в действующих в Волгограде правилах благоустройства.

А вот удалять снежные и ледяные наросты на карнизах, крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и прочих конструкциях жилых домов сотрудники УК обязаны, как только возникнет угроза для пешеходов или самих зданий. При этом сбитые сосульки и снег должны в течение суток вывезти из двора.

Во время работ должны быть установлены ограждения и назначены дежурные, которые будут следить за безопасностью работ, чтобы ледяная глыба не свалилась кому-нибудь на голову, на машину, а также на деревья, фонари, светофоры, линии связи и так далее.