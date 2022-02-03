В Волгограде предприниматель остался без 40 тысяч рублей и интима

Мужчина обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде регулярно искатели интима остаются без желаемого и без денег. Очередной случай произошел в Краснооктябрьском районе. 62-летний предприниматель нашел в интернете объявление о предоставлении интим-услуг. Он позвонил на указанный номер, по которому ответила якобы диспетчер. Голос на противоположном конце трубки сообщила, что необходимо перевести задаток, оплатить страховку, после чего привезут девушку на указанный адрес. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Управления МВД по Волгограду.

Волгоградец сделал несколько денежных переводов, в общей сумме он потратил 40 тысяч рублей. Только никакая жрица любви к нему не приехала. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Отметим, на этой неделе 41-летний волгоградец лишился 60 тысяч рублей также за липовые интим-услуги.