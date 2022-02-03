Под Волгоградом инспектору Росрыболовства дали 3,5 года колонии за взятку

Экс-инспектора отправили в колонию. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области Городищенский районный суд вынес приговор государственному инспектору Нижневолжского отдела рыбоохраны Волго-Каспийского управления Росрыболовства. Мужчину признали виновным в получении 120 тысяч рублей взятки за незаконное бездействие. Бывший инспектор рыбоохраны проведет 3,5 года в колонии общего режима и заплатит штраф, сообщили «КП-Волгоград» в Южной транспортной прокуратуре.

Как установил суд, в течение трех лет с 2016 по 2019 годы инспектор рыбоохраны получил более 120 тысяч рублей взяток за то, что не привлекал к ответственности браконьера за незаконный вылов раков в Волге.

Сумма штрафа составит более 381 тысячи рублей. Также экс-инспектора рыбнадзора на два года лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.