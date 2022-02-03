Инцидент не повлиял на работу скоростного трамвая Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 3 февраля в Волгограде затопило станцию скоростного трамвая «Ельшанка». В помещение начал стекать растаявший снег. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, осадочные воды проникли на некоторые участки отмосток станционных построек. Подтопление связали с просчетами, которые были допущены при строительстве станции в 2011 году.

- Проникновение воды связано с просчетами, допущенными при строительстве станции. Сегодня МУП «МЭТ» разработал и в плановом порядке реализует работы по их устранению. Так, в 2021 году на станции СТ «Ельшанка» был проведен ремонт кровли, в текущем году запланирован ремонт отмостки и водоотводной системы, - отметили в мэрии.

На станции проводится откачка воды дренажной системой. Подтопление не помешала работе скоростного трамвая, транспорт ходит в обычном режиме.