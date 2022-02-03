В Волгограде при столкновении иномарок погиб один водитель

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне днем, 2 февраля, в Советском районе Волгограда произошла смертельная авария. В 13.25 на проспекте Университетском напротив дома №37а 40-летний мужчина за рулем «Renault Duster» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Kia Soul» под управлением 61-летнего водителя, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Обе иномарки двигались в одном направлении

В результате происшествия водитель «Renault Duster» получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.