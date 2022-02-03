Более 250 авто с водителями выделили врачам в Волгоградской области

Ковидных пациентов обслуживают выездные бригады. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачам и медработникам поликлиник Волгоградской области выделили более 250 автомобилей с водителями для выезда на дом к ковидным пациентам. Привлечены автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси, сообщили в облздраве.

- Наряду с выделением служебного транспорта региональных госорганов, медицинские учреждения получили средства областного бюджета для заключения договоров со службами такси, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Также в распоряжении медиков автомобили, закупленные по нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение». Только в 2021 году в регион поступило 110 новых машин. На сегодня в Волгограде и области более 1200 заразившихся коронавирусом в сутки. Если заболеваемость продолжит расти, чиновники найдут дополнительные автомобили для выездных бригад.