В Волгоградской области на карантине из-за COVID-19 остаются 10 школ

В 95 школах региона введен карантин из-за ковида и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области дети массово заражаются коронавирусом и ОРВИ. Из-за вспышек заболеваемости многие школы переходят на дистант. На 2 февраля по COVID-19 на карантине находятся 10 школ и отдельные классы в 170 учреждениях, рассказали «КП-Волгоград» в облкомобразования. Еще 85 школ и отдельные классы в 100 учреждениях переведены на домашнее обучение из-за ОРВИ.

Также карантин действует в отдельных группах 143 детских садов. По ковиду частично переведены на дистант 19 колледжей.

Тем временем, 2 февраля возобновились уроки в обычном формате в 21 школе, которые ранее были на карантине. Из них 3 были закрыты из-за коронавируса, 18 – из-за ОРВИ.

- Ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ, - напомнили в областном комитете образования, науки и молодежной политики.