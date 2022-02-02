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Общество2 февраля 2022 14:41

Вместо снега идут дожди: прогноз погоды в Волгограде и области на 3 февраля

В Волгограде температура выше ноля будет ночью и днем
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Ночью в Волгоградской области пойдет снег с дождем

Ночью в Волгоградской области пойдет снег с дождем

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если январь запомнился многочисленными снегопадами, то февраль начинается не зимней погодой. В Волгоградскую область идут дожди и потепление. 3 февраля в ночные часы ожидаются мокрый снег и снег с дождем, днем пойдет небольшой дождь как в Волгограде, так и по области. Также в четверг прогнозируются местами туманы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском ЦГМС. Южный ветер будет дуть с порывами до 11-16 м/с.

В районах Волгоградской области в ночь на 3 февраля температура воздуха будет 2...+3º, днем 0...+5º. В Волгограде столбики термометров не упадут ниже ноля, в ночные часы они покажут 0...+2º, днем +1...+3º.

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