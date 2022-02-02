Волгоградская прокуратура закрыла сайты, где продавали свидетельства о разводе

Прокуратура через суд добилась закрытия ресурсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руднянский районный суд Волгоградской области согласился с прокуратурой о незаконности существования трех сайтов, где можно было купить поддельное свидетельство о расторжении брака. Нашли эти ресурсы в ходе мониторинга. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, клиент мог выбрать любой регион и получить бланк, в том числе с использованием ГОЗНАКа. Прокурор потребовал закрыть эти ресурсы и обратился в суд.

- Поскольку распространение информации, связанной с предложением на возмездной основе приобрести свидетельства о расторжении брака, противоречит требованиям действующего законодательства, требования истца удовлетворены, - отметили в прокуратуре.

Отметим, что данные ресурсы теперь недоступны.