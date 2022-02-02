34-летняя волгоградка отдала лжеброкеру 2,5 млн рублей

Каждый день в полицию обращаются обманутые мошенниками волгоградцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летняя жительница Еланского района Волгоградской области стала жертвой аферистов: за две недели наивная женщина перевела лжеброкеру порядка 2,5 млн рублей. Она мечтала заработать на финансовой бирже, но в итоге оказалась обманута. Всего же за дежурные сутки преступники обманули волгоградцев на 4 млн. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по области, дистанционное мошенничество совершается массово. Каждый день злоумышленники обзванивают сотни, тысячи людей и используют разные схемы: притворяются брокерами, сотрудниками банков, родственниками. Цель одна – отобрать как можно больше денег. Страдают не только пожилые люди, очень часто преступникам верят молодые.

- Если Вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы, - предупреждают полицейские.

Волгоградцам напоминают: никогда, никому, ни под каким предлогом не сообщайте банковские данные карт, коды из смс и любую персональную информацию. Если поступил звонок – идите в банк и уточните лично, оформляли ли на вас кредит, совершались ли банковские операции. Сделайте это прежде, чем совершать необдуманные переводы.