Медиков в Волгоградской области поощрят за выявление рака

Медиков стимулируют деньгами, чтобы рак находили у пациента как можно раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области изменили стимулирующие выплаты для медиков за выявление впервые заболевших раком в ходе диспансеризации и профосмотров. Размер поощрительных доплат за каждый впервые выявленный случай онкологического заболевания составит от 250 до 500 рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление администрации региона.

Так, ответственный за профосмотры и диспансеризацию врач-терапевт или фельдшер ФАПа, направивший пациента к медработнику или онкологу, который впоследствии подтвердит наличие онкозаболевания, получат по 500 рублей за каждый случай. По 250 рублей доплатят медработнику, направившему пациента на осмотр врача онколога и своевременно установившему диспансерное наблюдение за онкопациентом. Применять изменения в постановление от 31 января 2022 начнут при расчете зарплат медикам уже с 1 января этого года.

Ранее постановлением были предусмотрены только 500-рублевые выплаты врачу-терапевту, врачу-педиатру или фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Также были предусмотрены стимулирующие надбавки медработникам, назначившим диагностические исследования, по результатам которых установлен диагноз, своевременно эти исследования выполнившим и установившим диспансерное наблюдение. Но 500 рублей в этом случае делили на всех с округлением до целого рубля.