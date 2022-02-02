В Волгоград нижегородская компания поставит 56 белорусских троллейбусов

В Волгоград поступят 56 троллейбусов с автономным ходом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона на поставку новых троллейбусов с автономным ходом. На торгах была подана только одна заявка, которая и стала победителем. Для МУП «Метроэлектротранс» 56 троллейбусов белорусского производственного холдинга «Белкоммунмаш» поставит компания «Автотехкомплект» из Нижегородской области, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда. Машины будут поступить несколькими партиями.

Первые троллейбусы должны прибыть в Волгоград спустя 40 дней после перечисления аванса по контракту. По техзаданию, новые единицы транспорта должны развивать скорость до 60 километров в час, вмещать не менее 100 пассажиров. Также условием договора является наличие системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения. Троллейбусы планируют оборудовать пандусами для посадки инвалидов на колясках через среднюю пассажирскую дверь. На автономном ходу транспорт должен преодолевать не менее 15 километров.

- После поступления в Волгоград эти машины заменят устаревшие модели на действующих троллейбусных линиях, а также выйдут на новые маршруты, - отметили в мэрии.

Отметим, первоначальная цена контракта составляла 1,4 миллиарда рублей. Компания, ставшая победителем аукциона, поставит троллейбусы за 1 миллиард 393 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.