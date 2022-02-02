В 2022 году УК должны отремонтировать подъезды в 477 домах Волгограда

Подъезд должны ремонтировать не реже, чем раз в пять лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Текущий или планово-предупредительный ремонт в подъездах управляющие компании и ТСЖ должны делать раз в 3-5 лет в зависимости от износа. В 2022 году должны отремонтировать общие помещения в 713 многоквартирных домах Волгоградской области, в том числе в 477 домах Волгограда, сообщили в региональной ГЖИ.

- В Волгограде планово-предупредительный ремонт пройдёт в 477 МКД, в Волжском - в 35 МКД, в Камышине - в 82, во Фролово - в 18, в Михайловке - в 70, в Урюпинске - в 31, - рассказали в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Как отмечают в ведомстве, все адреса, где в этом году должны прошпаклевать и покрасить стены, привести в порядок напольные покрытия и перила, отремонтировать окна и двери в подъездах, внесены в специальный реестр. Ремонт подъезда – это одно из лицензионных требований, за невыполнение которого УК грозят солидные штрафы.

Кстати, в прошлом году коммунальщики отчитались, что сделали текущий ремонт подъездов в 661 доме области. В Волгограде дождались обновления лишь 83% или 484 домов. Если в вашем доме уже более пяти лет не обновляли подъезды, пишите жалобы на ненадлежащее санитарно-техническое состояние общего имущества МКД через ГИС ЖКХ. Через систему можно отправить обращения и в УК, и в ГЖИ.