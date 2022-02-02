В Волгограде самый низкий индекс стоимости жизни по ЮФО Фото: Юлия Данильченко

Жить в Волгограде стало дешевле. К таким выводам пришел Росстат. Федеральная служба госстатистики опубликовала индекс стоимости жизни по отдельным городам России. Он высчитывается по средним потребительским ценам и стоимости тарифов. Оказалось, что в 2021 году в Волгограде индекс стал ниже по сравнению с 2020-м. В прошлом году этот показатель составил 0,90, годом ранее он был 0,91.

В статистику также попали 2 города Волгоградской области. В Камышине индекс стоимости жизни в 2021 составил 0,9, причем он не меняется уже на протяжении пяти лет. В Михайловке жизнь немного выгоднее, чем в Волгограде и Камышине, там индекс равен 0,89, он опустился на 0,01 по сравнению с 2020 годом.

По сравнению с крупнейшими городами юга страны в Волгограде жить дешевле всего. Самый высокий индекс стоимости жизни в Севастополе – 1,01. В Симферополе показатель равен 0,98, в Краснодаре - 0,97, в Ростове-на-Дону и Элисте – 0,96, в Астрахани – 0,95, в Майкопе – 0,93.

Напомним, ранее сообщалось, что у четверти жителей Волгограда в 2021 году упала зарплата. В целом город занял последнее место среди мегаполисов по доступности высокооплачиваемой работы. Кроме того, на регулярной основе в области дорожает бензин, а также продукты в магазинах.