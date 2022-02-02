В Волгограде почтили память защитников Отечества

Губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества. Фото: АВО

В Волгограде 2 февраля 2022 года отмечают 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Во всех уголках региона проходят памятные акции. Губернатор Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества, в полном одиночестве возложив цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и Аллее Героев, к могилам неизвестного солдата, маршала Советского Союза Василия Чуйкова и защитников Сталинграда.

- Слова великого полководца, защитника земли русской Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт - тот от меча и погибнет» стали и останутся пророческими для всех захватчиков нашей земли, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Из-за ковид-ограничений отметят День сталинградской победы в этом году скромно. Большая часть мероприятий пройдет онлайн. Но все же волгоградцы и гости города-героя несут цветы и венки к могилам защитников Сталинграда. Днем 2 февраля устроят выставку военной техники, а вечером прогремит праздничный фейерверк (программа праздничных мероприятий).