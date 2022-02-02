Бизнесмена из Москвы не оправдали за подкуп при ремонте Волжской ГЭС

Приговор оставили без изменения - 5 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел кассационную жалобу Сергея Арещенко – бизнесмена из Москвы, осужденного в Волжском за подкуп. Арещенко на тот момент был заместителем гендиректора фирмы, которая контролировала строительство и ремонт Волжской ГЭС. Ему дали 5 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона рублей, которые он получил от подрядчика.

- Имея право подписи актов выполненных работ, Арещенко в начале февраля 2020 года потребовал от подрядчика передать ему 500 тысяч рублей за беспрепятственную приемку проведенных работ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Арещенко поймали с поличным. После вынесения приговора он попробовал оспорить его в апелляционном и кассационном порядке. Надеялся – оправдают. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.