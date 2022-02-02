Организатор забега в Волгограде вернет стартовые взносы участникам

В этом году из-за пандемии в забеге примут участие максимум 200 человек. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Легкоатлетический забег 2 февраля в честь годовщины Победы в Сталинградской битве в Волгограде в итоге будет бесплатным для его участников. Об этом «КП-Волгоград» сообщил руководитель «Волгоградского марафона» Дмитрий Чирков. Напомним, изначально за участие в мероприятии с горожан решили брать стартовые взносы.

«Мы приняли решение сделать забег в этом году платным. Введение стартовых взносов позволяет провести мероприятие на высоком уровне даже в условиях пандемии: с хорошими, эксклюзивными призами, привлечением профессиональных ведущих, организацией работы фото- и видеооператоров», - сообщили заранее организаторы.

Вообще это обычное явление, но некоторые волгоградцы возмутились, что придется заплатить от 800 до 1500 рублей.

«Почему такое дорогое участие в забеге? Это же годовщина победы!» - подобные комментарии появились в соцсетях.

После этого организаторы решили вернуть уже собранные деньги. К тому же, расходы на мероприятие полностью покрылись. Чтобы организовать забег такого масштаба, необходимы средства. Стартовые взносы в том числе. Плюс, как считают сами организаторы, взносы дисциплинируют самих участников. Часто выходит, что люди регистрируются (а количество мест ограничено в связи с пандемией) и не приходят.

- Мы решили сделать забег бесплатным. Уже собранные средства возвращаются участникам, - резюмировал Дмитрий Чирков.