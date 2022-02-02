Авиакомпания «Ютэйр» перестает выполнять рейсы из Волгограда в 3 города

Рейсы отменили временно Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сразу с тремя российскими городами было отменено прямое авиасообщение у Волгограда. Авиакомпания «Ютэйр» в феврале перестает выполнять рейсы из «Гумрака» в Белгород, Воронеж и Элисту. Информацию об этом «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Волгограда. При этом отмена рейсов имеет временных характер.

Уже со 2 февраля были и по 25 марта отменены полеты между Волгоградом и Белгородом. С 4 по 28 февраля не будут выполняться рейсы «Ютэйра» между Волгоградом и Элистой. С 7 февраля по 26 марта не будет полетов в Воронеж.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 апреля авиакомпания «Россия» перестанет выполнять рейсы между Волгоградом и Москвой, ее заменит «Победа».