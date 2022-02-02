Мэрия Волгограда ищет подрядчика для реконструкции памятника комсомольцам

До конца 2022 года объект культурного наследия приведут в порядок Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда ищет подрядную организацию для реконструкции памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда. Так как это объект культурного наследия, заниматься восстановительными работами будут профессионалы. Напомним, постамент стал рушиться. На гранитных плитах произошло отслоение, появились трещины, сколы. Сразу же стали разрабатывать проект, чтобы сохранить памятник.

- Предстоит провести демонтаж и полную замену старого плиточного покрытия, поскольку облицовка в текущем ее состоянии восстановлению не подлежит. Специалисты дополнительно укрепят основание памятника армирующей сеткой, а фигуры воинов очистят и покроют защитным составом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Напомним, этот памятник появился к 1973 году на бульварной зоне проспекта Ленина. Два юноши и девушка скорбят о погибшем на войне товарище. Его приведут в порядок до конца 2022 года.