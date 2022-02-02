Вместо «России» из Волгограда в Москву авиарейсы будет выполнять «Победа»

Авиаперевозчик, выполняющий рейсы из Волгограда в Москву, сменится 1 апреля Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весной сменится авиаперевозчик, который будет выполнять рейсы из Волгограда в Москву. Вместо авиакомпании «Россия» будут летать самолеты «Победы». Изменения произойдут с 1 апреля, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе международного аэропорта Волгограда. Смена перевозчика не повлияет на количество рейсов между Волгоградом и Москвой.

- Как и прежде, утренний и вечерний рейсы будут выполняться авиакомпанией «Аэрофлот», останутся рейсы авиакомпании «Сибирь», а авиакомпания «Победа» дополнительно к рейсам во Внуково добавит рейсы и в московский Шереметьево с удобными стыковками для перелетов, - добавили в волгоградском аэропорту.

Авиакомпания «Россия» для рейсов из «Гумрака» в столицу и обратно использует самолеты «Sukhoi SuperJet 100». «Победа» будет выполнять полеты на «Boeing-737-800», его вместимость больше почти в 2 раза – 189 пассажирских кресел. Расписание рейсов с 1 апреля находится на стадии формирования.