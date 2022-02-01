Два автобуса временно изменят маршрут в Волгограде 2 февраля

Автобусы не будут сворачивать на набережную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 2 февраля 2022 временно изменят маршрут следования два городских автобуса. Из-за праздничных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы под Сталинградом на один день поменяют схему движения автобусы №35 и №98, сообщили в мэрии.

- Автобусы №35 после остановки «Медицинский университет» будут поворачивать направо на улицу Краснознаменскую, конечной остановкой маршрута временно станет «Детский центр», - рассказали в администрации города.

Автобус №98 в течение дня 2 февраля 2022 не будет подъезжать к речпорту. С улицы Краснознаменской автобусы будут сразу поворачивать на проспект Ленина и далее пойдут по обычному маршруту.

Напомним, отмечать в этом году Победу под Сталинградом будут скромно. Из-за ковид ограничений многие мероприятия пройдут онлайн. Но волгоградцев все же ждут легкоатлетический пробег, выставка военной техники и салют на набережной (программа праздника).