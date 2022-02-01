После карантина по ковиду и ОРВИ к очным занятиям вернулись 27 школ Волгограда и области

Занятия продолжаются в дистанционном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

На этой неделе в Волгограде и области приступили к очным занятиям ученики 27 школ, три из которых были закрыты карантин по COVID-19 и 24 - по ОРВИ. На 1 февраля остается полностью на дистанте 91 школа, еще в 245 школах, 20 колледжах и 134 детских садах закрыты отдельные классы и группы, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- На карантине продолжает находиться 91 учреждение полностью - 13 школ по COVID-19, 78 по ОРВИ, а также отдельные классы в 245 школах, - рассказали в облкомобразования.

Примерно на том же уровне цифры держатся не первый день. При этом часть школ и классов выходит с карантина, а в других его вводят. Напомним, чтобы объявить карантин по коронавирусу, достаточно одного заболевшего ребенка в классе, по ОРВИ минимальный порог – 20% заболевших детей в коллективе.