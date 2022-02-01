Посол Италии Джорджо Стараче прибыл в Волгоград

Посол Италии в России Джорджо Стараче посетил Волгоград. Фото: АВО

В Волгоград 1 февраля прибыл посол Италии в России Джорджо Стараче. На встрече губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым они обсудили вопросы экономического, социального и культурного сотрудничества регионов двух стран. Также посол примет участие в мероприятиях, посвященных 79-летия Победы в Сталинградской битве, сообщили в администрации области.

- Я прибыл сюда, чтобы отдать дань памяти погибшим в день 79-летия Победы в Сталинградской битве. Мой отец был военным, как и вы, и я в свое время окончил кадетское военное училище, поэтому для меня это особая честь, - рассказал Джорджо Стараче.

Волгоградская область стала вторым регионом России, где Стараче побывал, став Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в РФ. В должность он вступил с октября 2021.

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Волгоградской области и регионами Италии вырос на 48% и составил порядка 100 миллионов долларов. В регионе работает 13 компаний с итальянским капиталом, налажены связи между учеными. Глава региона и посол Италии обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.