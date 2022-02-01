В Волгограде 2 февраля электричества не будет в трех районах

Электроснабжение будет отсутствовать в Красноармейском, Советском и Ворошиловском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых ремонтных работ на электросетях жители трех районов Волгограда 2 февраля останутся без света. С коммунальными неудобствами столкнутся жители 20 улиц. По некоторым адресам электричества не будет полдня, а кому-то придется ждать возвращение электроснабжения почти до наступления темноты на улице. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричество 2 февраля отключат в Красноармейском, Советском и Ворошиловском районах.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома №18, 18а, 20, 22 на улице Вучетича, №3, 5 на улице Ломакина, №2, 4, 6 на улице Российской. С 9.00 до 12.00 света не будет по адресам: ул. Бахтурова, 25г; ул. Аксакова, 2а, 2-10; ул. Лазоревая, 1-15; ул. Электростальская, 2-8; ул. Тушинская, 1-7, 2-14; пер. Лазоревый, 2-18. С 13.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жильцы домов №2, 4, 6 на проспекте Канатчиков и №2, 4, 6 на улице Удмуртской.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: пер. Рыбинский, 1-21, 2-14, 2а, 7а, 17а, 18-22, 22а; пер. Ленкоранский, 1-15, 3а, 5а, 7а, 2-14, 10а, 14а; пер. Ченстоховский, 2а; ул. Елисеева, 62-76, 62а, 64а, 66а, 72а; ул. Чембарская, 59-69, 61а, 57д, 18а, 18-26; пер. Чембарский, 52; ул. Череповецкая, 50, 52, 52а, 60; ул. Новоузенская, 52, 56/3, 56/4, 55-99, 59а, 79а, 85а, 87а, 89а.

В Советском районе без электроснабжения останутся на час – с 10.00 до 11.00 – останутся Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия на улице Тимирязева, 9 и его общежитие по Тимирязева, 11.