Под Волгоградом глава села Дубовый Овраг заявил об угрозах

Фото: из личного архива Виктора Ахметшина.

Утром 1 февраля глава села Дубовый Овраг в Светлоярском районе Волгоградской области Виктор Ахметшин нашел у своего дома банку, предположительно с бензином, зажигалку и записку с текстом «Уходи из Дубового Оврага». Угрозы глава села воспринял всерьез и сразу же обратился в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

«Я не знаю, что это: провокация или реальная угроза», - говорит в своем видеообращении Виктор Ахметшин. – «Тем, кто это оставил, я хочу сказать: не дождетесь!»

Напомним, в селе Дубовый Овраг не так давно случилась крупная коммунальная авария: вышла из строя одна из двух скважин, обеспечивающих питьевой водой местных жителей. Порядка 150 домов оказались отключена от водоснабжения.

Добавим, что Ахметшин стал главой Дубовоовражного сельского поселения в 2018 году, получив поддержку местных жителей.