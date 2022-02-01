Волгоградцы признались, что наели лишние килограммы в праздники

Большинство позволили себе излишества в еде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если перед новогодними праздниками волгоградцы закупались майонезом, конфетами и сладкой газировкой, то в январе – минералкой, гантелями и ковриками для йоги. Каждый четвертый с февраля планирует начать избавляться от лишних килограммов, наеденных на каникулах. Абсолютное большинство (84%) в праздники отдавали предпочтение «неправильным» блюдам, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тысяч человек по всей стране.

По данным опроса, на Новый год, волгоградцы готовили жирные блюда, которые не так часто едят в будни. Так, на столе у каждого третьего был холодец или жирное мясо, четверть и более готовили оливье, селедку под шубой, ели копчености, а 20% респондентов налегали на алкоголь. Выпечка и сладости оказались менее популярны. При этом каждый шестой из опрошенных заявил, что даже в новогоднюю ночь не позволил себе никаких излишеств, а большинство утверждали, что вся эта «неправильная еда» не так уж часто бывает у них на столе.

При этом многие признались, что излишества в еде отразились на весах. Прибавкой лишних килограммов опечалены 20% опрошенных, а у 45% участников опроса вес не изменился. Чтобы вернуть форму, 40% респондентов из Волгограда занимаются спортом, 32% ограничивают себя в еде, 30% сочетают спорт и правильное питание. Еще четверть опрошенных планируют взять себя в руки с 1 февраля, плюс 15% - с весны. И лишь каждый четвертый менять ничего не планирует.