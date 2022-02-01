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Общество1 февраля 2022 13:25

В Волгоградской области нашли сайты с продажей справок об отсутствии COVID-19

Решением суда сайты были признаны запрещенными
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Решение суда незамедлительно вступило в силу

Решение суда незамедлительно вступило в силу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Волгоградской области признал запрещенными сайты, на которых были предложения о продаже справок об отсутствии COVID-19. Интернет-ресурсы были выявлены во время мониторинга. Информация, содержащая предложения приобрести за денежное вознаграждение медицинские справки, в том числе об отсутствии коронавируса, была на сайтах spravka24.club и spravka-web777.com. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Чтобы купить справку об отсутствии ковида не нужно было сдавать тест.

- Продажа медицинских документов без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, - отметили в пресс-службе судов.

Котовский районный суд Волгоградской области признал информацию о продаже справок на указанных сайтах запрещенный к распространению на территории России. Решение немедленно вступило в силу, но может быть обжаловано.

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