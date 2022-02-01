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Здоровье1 февраля 2022 13:00

В Волгограде разворачивают койки для больных коронавирусом младенцев

В инфекционных больницах подготовили еще 63 места для детей
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде растет число младенцев, заразившихся коронавирусом.

В Волгограде растет число младенцев, заразившихся коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области на фоне распространения омикрона растет заболеваемость коронавирусом у детей. И если взрослые, напротив, стали переносить болезнь достаточно легко, то среди малышей все больше тяжелых, которым требуется госпитализация. 1 февраля волгоградский облздрав объявил об открытии 63 дополнительных коек для детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения региона, 40 коек для детей открыли в инфекционном корпусе Волгоградской областной детской больницы, еще 23 – на базе клинической больницы №5. В последней будут выхаживать заразившихся ковидом младенцев до года. Напомним, в роддоме при этой больнице лечат больных ковидом беременных и рожениц.

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